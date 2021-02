24. veebruaril sündis ITK-s 12 beebit, üks poiss saab nime presidendi järgi

Kui vaadata, mis ootab ees sel aastal, siis on Arusaare sõnul näha, et rasedate arvele tulek on püsinud stabiilne ja suurt sündide kasvu võrreldes 2020. aastaga märgata ei ole. „Jaanuaris on nägi meil ilmavalgust 296 last, mis on võrreldes möödunud aasta esimese kuuga, kui sündis 329 last, tunduvalt vähem,“ tõi Arusaar välja.