Erivajadustega laste õpetaja: kohati on tunne, et peavad meeldima pusled, sest mõni õpilane on nagu piltmõistatus

Kõneosakonnas on aga õpilased, kellel on probleem teksti mõistmisega või mõni keelel põhinev erivajadus - kogelus, düsgraafia, lugemisraskused jne. “Need tunnid toimuvad üldjoontes nagu tavaliselt tunnid, kuid õppematerjali tuleb tihti kohandada - tavalised õpikud ja töövihikud võivad jääda keeleliselt raskeks,” tõdeb Kristiina. “Ma ise nimetan seda situatsiooniks, kus on sul vaja jõuda punktist A punkti B, kuid selleks et erivajadusega õpilasega jõuda sinna punkti B, on vajalik teinekord läbi käia kogu ülejäänud tähestik. Vaja on loov olla ja vastavalt olukorrale kohaneda.”

Loovust ja uudishimu peab õpetaja Vaikmets oma ametis hädavajalikeks omadusteks. Samuti huumorimeelt. “Iga laste ütlemist ei tasuks hinge võtta - nad on vahepeal filtrita. Mäletan hästi, kuidas ostsin kord endale uue kleidi, mille üle olin väga uhke. Panin selle tööle selga ja kohe esimeses tunnis ütles üks õpilane, et õpetaja sul on uskumatult kole kleit täna seljas. Noh, mis seal ikka - sai siis räägitud natukene sellest, mis on viisakus ja mida on mõistlik öelda ja mida on viisakas enda teada jätta,” naerab Kristiina. Talle meeldib, et klassid on väikesed ja tal on võimalik oma hoolealuseid päriselt tundma õppida - luksus, mida suures koolis õpetades pole, eriti kui tegu on ainetega, mida klassi tunniplaanis 1-2 korda nädalas. “Mulle meeldib ka see, et meie kooli on kõik õpilased jõudnud põhjusega, nende erivajadused on teada ja koolil on võimalik nende valdkondadega töötada ja õpilase nõrkusi parendada.”