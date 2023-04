Pere ja Kodu avas matemaatika eksamiks valmistujatele videoõppe keskkonna

„Häid õppevideoid võiks eesti keeles rohkem olla, sest need toetavad iseseisvat ja õppija juhitud õppimist, eriti reaalainetes. Need aitavad kasutusele võtta uuenduslikke, õppijakesksemaid meetodeid," selgitas Videoõpsi eestvedaja ja videote autor Kristo Siig. „Olen seni teinud õppevideoid peamiselt ajaloo teemadel. Nii õpetajad kui õpilased on need hästi vastu võtnud, sest need on kaasahaaravad, rohkete visuaalsete selgitustega ning loovad seoseid õpitava ja päris elu vahele. Praegu on aga paljudele suur murekoht matemaatika eksam, mistõttu suunasime oma teraviku sinna."