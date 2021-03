VIDEO | Filtreerimata ja ausalt – need emad näitavad, milline on rinnaga toitmise tegelikkus paljude jaoks!

See rinnahooldustoodete reklaam näitab ilusatamata imetamisega paljude jaoks kaasnevaid keerukusi. Erakordselt avameelsete emade näitel innustab see mitte ainult beebi, vaid ka oma rindade tervise eest hoolitsema, sest kuigi imetamise puhul on tegu ühe väga loomuliku asjaga, võib sellega kaasneda olukordi ja tundeid, milleks värsked emad valmiski olla ei oska.