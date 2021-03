5 ideed, mida peale hakata mägedena kuhjuvate laste kunstiteostega

Kui sul on kodus kunstihuviline laps, siis ilmselt tead, kui kerged on tekkima paberihunnikud, kus veetud kolm roosat kriipsu on ka pisikesele inimesele nii olulised, et paberi teist poolt keeldub ta kasutamast uuesti ning ära visata ta neid ka ei luba. Mida siis teha?