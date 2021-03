Ämmaemand selgitab: kuidas kujuneb Apgari hinne ja mille eest beebile punkte jagatakse?

Näiteks saab vastsündinu, kelle nahk on tervel kehal sinine, nahatooni kategoorias 0 punkti. Kui keha on roosa ja jäsemed sinakad, 1 punkti. Üleni roosa beebi saab 2 punkti. See näitab ka, kas ja kui suures ulatuses on laps hapnikupuuduses olnud. Roosa = ilma hapnikupuuduseta laps. Sinakad toonid viitavad sellele, et beebi on pidanud olema õhuta.