Ema eksperiment: kuidas ma üks päev "ei" ja "ära" lauseid vältida püüdsin ja mida sellest õppisin

AGA... (alati on kuskil ju aga!) selle jaoks on vaja aega. Vaja on seda aega teadlikult võtta, et katkestada oma pooleliolev tegevus, mis on minu jaoks kõige keerulisem, minna lapse juurde, püüda ta tähelepanu, olla tema tasandil ja öelda talle rahulikul toonil: "Räägi vaiksemalt".

Pikk maa on veel minna, sest vanad harjumused on visad kaduma. Õnneks mul on pikalt aega praktiseerida, sest noormees on alles neljane ja tütar kaheksane. Eks näis, mis väljakutseid lisaks eidele, äradele ja ego taltsutamisele veel ette tuleb. Kõige olulisem on aga, et ma ise tahan enda stampkäitumist muuta ja see pühapäevane päev andis selleks ideaalse tõuke.