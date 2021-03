Maria blogi: miks ma tütart üksi õue ei luba? Just Lasnamäe ja Võhma lugude tõttu, sest täiskasvanud on unustanud, mis tunne on olla laps

Inimesed on justkui unustanud, et nad on ka kord lapsed olnud, ka neil polnud lastena taktitunnet ega filtrit. Keegi ei taha ju, et vale küsimuse peale noaga antakse või keset mängu püssiga sihtima tullakse.

Lapsed on ka inimesed, kuigi suured kipuvad seda sageli unustama. Nad on täidetud imelike ja kohatute küsimustega, mis on esitatud uudishimust tingituna ja mitte seetõttu, et teha haiget ja ära panna. Oma küünilise ja halvustava suhtumisega õpetame lastele, et selline käitumine on standard. Last noaga lüües õpetad pigem seda, et vägivald on okei. Selle asemel aga tuleks lastele selgitada ja meenutada nende käitumist. Kui lapse endaga ei anna mõistlikult suhelda, siis lapsevanema poole pöörduda.