Kiri mässavalt teismeliselt: armasta ja hooli minust ikka. Ma räägin sulle seitse saladust, kuidas sa mind aidata saad

Müra mu peas on juba niigi vali, ma kuulen vaevu oma mõtteid. See ei ole tore. Palun ära karju, mulle tundub siis, et sa ei armasta mind. Ma mõtlen, miks sa mind üldse saada tahtsid, kui ma sulle nii vähe meeldin ja koguaeg meelehärmi tekitan.

Mõnikord ma vaatan vanu pillte endast, siis tundun ma nii palju õnnelikum ja rahulikum. Ma armastasin tantsida ja laulda, teha lollusi ja mind ei huvitanud üldse teiste arvamus. Nüüd hoolin ma sellest enam kui millestki muust. Ma tahan kõigile meeldia, aga see on võimatu. Mida teha?

Ja mu tuba on sassis? Aga mis siis? Mu tuba on peegeldus sellest, kuidas ma end sisemuses tunnen — segamini! Aidake mul enne ennast korda seada. Koristage ise mu tuba ära, kui see teid nii väga häirib. Keegi ei käsi teil minu toas olla.

Mõnikord peidan ma end tundideks oma tuppa YouTube videosid vaatma või ennast Snapchati filtritega pildistama. Ma teen seda ainult sellepärast, et ma ei peaks oma muretsevate ja vihaste mõtetega tegema. See on minu pääsetee.

3. Võta mult vahepeal elektroonikaseadmed ära

Ma ei suuda oma telefoni käest panna. Ma tahaksin, aga ma ei saa. Ma tean, et sotsiaaImeedia röövib kogu mu aja. Ma ütlen, et ma saaksin ilma telefonita hakkama, aga tegelikult ei suuda ma endale tunnistada, et see on võimatu. Ma vajan su abi. Pane mulle vähemalt kodus viibides telefonis ja arvutis olemise limiidid. Me läheme selle üle kaklema, aga kunagi ma mõistan ja tänan sind.

4. Vii mind mõnda vaiksesse kohta

Ma väidan, et ma ei taha sinu või perekonnaga koos kuhugi tulla. Siiski, kui sa tead mõnda kohta, kus me võiks lihtsalt jalutada ja mitte vaielda, loodust nautida ja värsket õhku hingata, siis palun vii mind sinna. Isegi, kui me palju ei räägi on koos tegelikult hea aega veeta. Õhtul magama jäädes olen ma koosveedetud kvaliteetaja üle tänulik.

5. Lõpeta mu poputamine

Mida rohkem sa mulle annad, seda rohkem ma kõike tahtma hakkan. See on nõiaring. Ma soovin tunda end täiskasvanu ja iseseisvana. Raha kogumine ja ise oma asjade ostmine on hea viis raha väärtuse mõistmiseks iseseisvamaks saamiseks. Ma ei taha olla sinust sõltuv.

6. Leia mulle jutukaaslane

Mul on vaja täiskasvanud inimest, kellega rasketel aegadel rääkida, kellest eeskuju võtta. Ma armastan sind, aga ma ei julge sinu ees nõrk paista. Sa käid mulle ka paratamatult tihti ajudele. Suuna mu juurde mõni oma sõbranna, õpetaja või terapeut. Keegi, kes ütleb mulle, et kõik saab lõpuks korda ja ma olen täiesti normaalne inimene.

7. Ütle mulle, et sa armastad mind

Ma ainult teesklen, et ma ei hooli mitte millestki. Ütle mulle palun, et sa armastad mind. Ma ise ei armasta ennast praegu just eriti ja sinu armastus tähendab mulle palju. Isegi, kui ma muudan su elu vahepeal parajaks põrguks ja sulle ise seda kunagi ei ütle, siis ma armastan sind ka. Üle kõige maailmas.

Ma arvan, et see on kõik. Ma usun, et lapsevanem olla on raske. Äkki on see isegi raskem, kui teismeline olla. Sina olid kunagi teismeline, nüüd oled sa tugevam. Ma luban, et kui ma olen veidi vanem, mõistame me üksteist jälle rohkem. Sa oled mulle kallis.

- Sinu teismeline

Küsi abi! Sul on vaimse tervisega seotud küsimus, mure või kahtlus? Sa ei tea, kuidas edasi minna, mida enda vüi kellegi aitamiseks ette võtta, kellega rääkida või millise spetsialisti poole pöörduda? Leiad nõuandeid ja soovitusi siis Peaasi.ee