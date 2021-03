Eks ole ju laialt levinud arusaam, et masturbatsioon käib meestega kaasas. Ennast rahuldav mees on ju tõeline mees, kelle suurt sugutungi ei jaksa keegi ära ohjeldada, mistõttu on loogiline, et tal tuleb osa sellest “taagast” ka enda kanda võtta. Ent eneserahuldusega tegelev naine on tõenäoliselt frigiidne ja imelik. Aga kas ikka on?

Aastase lapse ema Kristiina lubab meid oma mõttemaailma, räägib, kuidas ja millal sellega tegeleb ja ennekõike miks. Ta kinnitab ka, et ühe väga ebamugava probleemi leevendusel aitab see teda ning õnneks on tema partner ka