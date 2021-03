Kas ma olen katki? Aina enam täiskasvanuid tajub, et nende ajul on midagi viga

Sa ei suuda lõpetada lauset. Ega meenutada, miks sa tõusid diivanilt. Sa hakkad rääkima lugu ja see on su peast nii pühitud, et kuulaja ärritub? Tere tulemast klubisse. Lohutame kohe - sinusuguseid on veel.