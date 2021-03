Supertoit, mis on nii maitsev kui ka kasulik

Mihkel Tepp, loovjuht

Meie pere proovib ikka eelistada eestimaist. Ei taha kellelegi liiga või ülekohut teha, kuid Leedu kana ja Poola munad meie menüüsse ei kuulu. Poest kodumaist osta on justkui sisse kodeeritud kohustus, olgugi et hinnastuse osas võivad teinekord olla piiritagused kaubad soodsamad. Ometigi kaalub teadmine, et eelistame eestimaist, üles võimaliku hinnavahe. Ja see on täiesti okei.

Meega on raske alt minna. Eriti kui tegemist Eesti meega, mis korjatud Eesti mesilaste poolt ja Eesti põldudelt. Nagu seda on Loodusväe mesi.

Mesi ise on mõnusalt kreemjas, ning kuna meie oma kodus suhkrut ei kasuta, leidis mesi kiiresti kasutust ja leiab meie majapidamises tulevikus endale kindla koha.