Ühe ema vaktsineerimiskogemus: päris hea diil ühe-kahe palavikus päeva vahetuskaubaks!

AstraZeneca oli minu jaoks tegelikult just nende eelistatud vaktsiinide hulgas. Selle olin enda jaoks juba varem välja mõelnud. No, lihtsalt ei tahtnud seda “kõige esimest”. Minu tervist ei kontrollita võidujooksu abil. Lisaks on AstraZeneca säilitamistingimused leebemad, kui näiteks Moderna ja Pfiseri vaktsiinidel. Ehk siis ütleme nii, et ma usaldan ravimifirmasid küll, aga võib-olla ma ei usalda vahelülina toimivaid transpordifirmasid piisavalt. Kas nad on ikka suutnud vaktsiini transpordi käigus kogu aeg garanteerida temperatuuri -70 kraadi? See on päris karm tingimus ja Eestis on ju teada mitu juhtu, kus vaktsiinidoosid tuli ära visata valedel tingimustel säilitamise tõttu.