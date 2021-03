Et homne oleks parem, alusta juba täna. Attitude aitab luua püsivat muutust

Mida on Attitude'i toodete kohta öelnud kasutajad?





Pere ja Kodu veebitoimetaja Merje: Alati pelgan, et kui üks toode sobib väidetavalt kõigeks, siis ei sobi ta tegelikult milleski. Olles seda tänaseks testinud nii köögi tööpinnal, ustel kui pliidiplaadil, aga ka vildika ja pliiatsijälkgedega lastelaual, siis saan õnneks öelda, et lisaks väga meeldivale lõhnale sai kõik ka tõesti kerge vaevaga puhtaks ning eriti meeldis mõte, et tegu on nii loodusliku asjaga, et liigselt muretsema ei pannud ka see, kui vahendijääke peaks kuskil toiduga kokku puutuma ja ülisuure hoolega loputama ei hakanudki. Spreipudelid on mu suured lemmikud ka igati ning kindlasti jääb see toode mu majapidamisse kauaks kasutusse.





Ekspress Meedia toimetaja Riina: Ma olen koristades alati seda meelt, et mida vähema kodukeemia kasutamisega ma hakkama saan, seda parem. Seega kus teeb töö ära tavaline üldpuhastusvahend, seal ei haara käsi kuidagi vängema keemia järele. Eriti köögis, kus võib vahend kergelt toiduga kokku sattuda. Muidugi seab see minult üldpuhastusvahendile päris kõrged ootused – olla ühtaegu võimalikult puhta koostisega ja efektiivne. Attitude'i üldpuhastusvahend oli selles mõttes igati hea üllatus, sest ta on koostiselt parem ja puhtam kui minu seni kasutatu, aga ei saa kuidagi öelda, et ta oleks seejuures kuidagi vähem tõhus olnud. Puhtaks said nii aknalauad, ukselingid ja selle ümbrus kui ka köögitasapinnad. Tundub, et olen leidnud endale uue lemmiku, keda kõikvõimalikes oludes proovile panna.





Pere ja Kodu veebitoimetaja Merje: SLES/SLSe püüan oma tavavalikuteski vältida. Attitude’i dušigeeli puhul saab juba lõhnast on aimata, et tegu on väga kõige-vaba tootega, mis mõnusa puhta tunde jätab nahale ka väikse koguse kasutamisel ja kergelt vahusena mõnusalt maha voolab lihtsa loputusega. Külmal kütteperioodil sageli väga kuiv nahk oli elavam kindlasti kui varasemalt ja kreemitamisvajaduse järgi ei karjunud. Kuigi kirjade järgi tekitab see saastevastase kihi, siis midagi nahal, mis sellelel viitaks, ei taju ka.





Ekspress Meedia toimetaja Riina: Dušigeeli juures meeldis enim see, et ta on tõepoolest üdini puhta koostisega, aga ei ole sellegipoolest seejuures täiesti olematu vahutavusega. Veel, kuna mul on väga kuiv nahk, kipub see tihti pärast duši all käimist sügelema. Olen tähele pannud, et väga palju sõltub just sellest, millist dušigeeli kasutada. Mind üllatas, et Attitude'iga ei olnudki seda meeletut naha kiskumist tunda.









Pere ja Kodu veebitoimetaja Merje: Seni andunud sissejäetavate palsamite kasutajana sain just hiljuti juuksurilt soovituse ka loputatavat palsamit kasutada, mille maailmaga alles tutvuma olen hakanud, ent seni hätta jäänud võimalikult puhta leidmisega, et need kunagisest blondeerimisest kahjustunud kuivadele juustele ainult näilist keemia abil loodud kasu ei tooks. Paistab, etnüüd leidsingi sobiva! Väga heale pirni-ingveri lõhnale lisaks on juuksed pesujärgsel päeval tavapärasest kohevamad ja ka märgade juuste kammimine edenes suurepäraselt pärast pesu. Eriti meeldis aga selle toote kiirelt läinud väljaloputamine, juuksed olid tuntavalt mõnusalt siidised, kuid ilma vahendijääke kiharail tajumata.



Ekspress Meedia toimetaja Riina: Olen viimasel ajal (loe: igal talvel) maadelnud tohutu kuivade ja kahjustunud juustega. Pusad tekivad kohe, kui olen need jope või salli alla unustanud. Pärast kammimist jääb harjale maha suur juuksepahmakas. Attitude'i taastav palsam tuli selles mõttes minu ellu päris õigel ajal, sest on kirjade järgi mõeldud just kuivadele, kahjustunud ja stressis juustele. Uusi üdini looduslikke šampoone-palsameid katsetades olen enim peljanud just seda, ega nad juukseid kuidagi kahuseks ja raskesti kammitavaks jäta – lihtsam on juba välja kujunenud lemmikutele truuks jääda. Seega olin ka Attitude'i suhtes esialgu isegi pisut skeptiline, kas ta ikka suudab minu "heina" piisavalt toita. Võin öelda, et palsam tõesti üllatas, jättes juuksed pehmeks ja mõnusasti harjatavaks. See, et pirn ja ingver võiksid üheskoos nii mõnusa naturaalse lõhnakoosluse moodustada, oli ka muidugi täiesti omaette avastus.