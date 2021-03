Miiamilla näitab keelt ja kutsub lapsi emakeelepäeval kuulama lugusid muuseumi Facebooki lehel!

“Loodame, et nende videote vahendusel avastavad pered endale uut toredat lugemist, ehkki raamatud, mida ette loetakse, võivad olla juba vanad tuttavad. Samuti loodame, et see ergutab lugema ka neid vanemaid, kes veel oma lastele raamatuid ette ei loe. Ettelugemine arendab mitmekülgselt lapse sotsiaalseid oskusi ning paneb aluse lapse raamatulembusele,” lisab Tammar.