Terve perega koroonat põdenud pere ema: varem ei tulnud mul kordagi pähe, et ka meie beebi võiks raskelt haigestuda

Kogu maailma oma ohjeis hoidev viirus oli perekonda juba varasemaltki murelikuks teinud ning erinevate haigusnähtude tõttu olid mõlemad vanemad ka varem testimas käinud. Olgu siis tegu olnud nohu või kurguvaluga. Senini olid mõlema testid olnud negatiivsed.

Ühel õhtul tundis Mairon aga silmades kummalist valu ja kui öösel tõusis palavik, siis polnud mehe jaoks mingit kahtlust - oli vaja minna testima. “Mairon käis testimas esmaspäeva hommikul ja pealelõunal tundsin juba ka mina, et kurgus kriibib kergelt,” mainib Kaisa, kes omakorda läks testima teisipäeval.

Nagu võib arvata olid mõlema vanema tulemused positiivsed.

Hugo, Georgi (2) ja Adeele (6) endast isoleerimist nad vajalikuks ei pidanud. Vanemad aimasid, et kui nemad on positiivsed, siis on ilmselt nakatuda võinud ka lapsed.

“Alguses positiivset tulemust saades tekkis küll hirm, et kuidas see meile mõjub, aga kordagi ei tulnud pähe, et lapsed võiksid raskesti haigestuda. Siiani oli jäänud mulje, et lapsed kas ei nakatu üldse või on asümptomaatilised,” tõdeb Kaisa.

Just seetõttu oli Kaisa jaoks üllatav, et nende pere kõik kolm last põdesid kõik haiguse läbi sümptomitega ning kõige raskemini just pere kõige noorem liige... Hugo haiguse ajal otsis Kaisa ka teiste kogemuslugusid koroonat põdevatest beebidest, aga vastu vaatas peamiselt tühjus - just seepärast ta oma loo räägibki.

Kaisa pere koroonakogemusest kooruvatele küsimustele vastab Lääne-Tallinna Keskhaigla nakkusosakonna juhataja ja nakkusarst dr Kristiine Pruudel, kes selgitab, miks just alla aastastel lastel haiguse kulg raskem on ning kui palju lapsi koroonaga nende haiglasse sattunud on.