Kolme lapse ema: Tanel Kiik ja Kaja Kallas, täpsustage kohe, kellel on tungiv vajadus last lasteada viia? Kas enesetapu äärel ema kuulub sinna?

Kusjuures koolis ei olnud tal õppimisega probleeme ja ta oli nelja-viieline. Nüüd pingutame, et kolmedest neljad saaks. Olen palunud koolist abi, kuid sealt on tulnud vastus, et aeg on keeruline ja kuna lapsel ei ole mingit diagnoosi, siis tuleb meil kodus omaette hakkama saada. Videotunde on tal nädalas 4-5. Aga peaks olema iga päev 4-5!