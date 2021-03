VIDEO | Põlva on väike puust linn ja pani suured ja väiksed lustlikult trallima Redeli saatel!

"Hoovilust" on ühisnimetaja kõigile seal lasteaias toimuvatele vahvatele õuetegevustele - see on alguse saanud 2020. aastal "tänu" koroonale, kui enam siseruumides üheskoos lõbutseda väga ei saanud.

Indrek Vaheoja, kes on ise selle lasteaia vilistlane, on ka mõned kuud noorpõlves selles lasteaias töötanud. "Nüüd on meil juba teist aastat järjest perepäeva plaan nurjumas keeldude tõttu, aga nagu Indrek ütles - "No küll ta ükskord tuleb taas. Ega see olukord ka igavesti kesta"," on lasteaiapere ka ise optimistlik, et ühel päeval saab tervele kogukonnale seal ka vahva päeva korraldada taas. Ehk saab siis ka Redel juba päriselt rõõmustada lapsi oma kohaloluga!