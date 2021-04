Me saime koos petmisest üle

“See õhtu ja öö olid meie suhtes võtmetähtsusega. Me alustasime seda vestlust, olles mõlemad kindlad, et läheme lahku, ja lõpetasime varahommikul kindlusega, et jääme kokku,” meenutab Raili jutuajamist, mis järgnes mehe kõrvalehüppele.