Mehe petmiselt tabanud värske ema: ärevus, mis sundis siis koju minema, oli ilmselt hoiatav sisetunne

“See õhtu ja öö olid meie suhtes võtmetähtsusega. Me alustasime seda vestlust, olles mõlemad kindlad, et läheme lahku, ja lõpetasime varahommikul kindlusega, et jääme kokku,” meenutab 8-kuuse beebi ema Raili jutuajamist, mis järgnes mehe kõrvalehüppele.

10 pikka aastat lapsesaamist oodanud paar oli kurnatud ja ka pärast kauaoodatud Isabeli sündi ei läinud kergemaks ja naist tabas mõni kuu hiljem depressioon. Perele tuli appi justkui hea inglina sünnitusjärgse depressiooniga kogemusi omav sõbranna Katrin.

Kõik oligi roosiline ja abi temast suur. Aga päeval, mil abiline lahkuma pidi, astus Raili oma koju sisse, magav Isabel turvahälliga käe otsas, ja tajus kohe, et midagi on valesti. “Nägin, et diivani kõrval on endiselt Katrini kohver ja tema saapad on esikus. Kell oli üheksa õhtul, mu häirekell läks automaatselt tööle..." ütleb naine, et avanenud vaatepilt ei unune tal ilmselt eal.

Kahe naise väga erinevate lugude valguses selgitab Imago suhteterapeut ja koolitaja Sille Jõgeva, kuidas pärast reetmist edasi minna ja kas see on üldse võimalik