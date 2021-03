Nelerist sai lõpuks Nelery! Vanemate vaidlus lapse nime viimase tähe üle sai pere jaoks positiivse lahenduse!

Pärast ringkonnakohtust riigikohtusse ja sealt jälle ringkonnakohtusse jõudmist otsustas Tartu ringkonnakohus jaanuaris, et kaebuse esitanud lapsevanemal on subjektiivne õigus panna oma lapsele nimeks Nelery ja linna keeldumine selle registreerimisest on õigusvastane. Linn ei jäänud aga selle otsusega jaanuaris taas rahule ning kaebas asja edasi riigikohtusse, kus eile määrusega kinnitati, et ringkonnakohtu otsus oli põhjendatud ja ei võtnud kaebust menetlusse, kirjutab Maaleht pika kohtusaaga vanematele positiivsest lõpptulemusest.

Nelery isa Neven ütles Maalehele, et tunne on hea ja tuju on mega. "Loodan, et see linnaametnik maksab ikka ise oma taskust need kõik kohtukulud, mitte ei pea seda tasuma maksumaksjatena Rakvere linna kodanikud," lisas ta pika ja tüütu kohtuvaidluse järel.