Terapeut hirmudest, turvatundest ja targutamisest: keegi ei taha kriisis kuulda, mida kriis on tulnud sulle õpetama

Hirmust pole vaja jagu saada, vaid sellega suhestuda

Pille sõnul on praegu tõesti keeruline aeg ja tavalisest inimesest sõltub palju. “Ka valitsus rõhutab, et me kõik saame olukorda muuta, aga inimesel pole seda harjumust või usku sellesse, ootame ikka, et keegi kõrgemalt annab lahenduse,” selgitab ta.

Hirm ja hirmu tekkimine ei tule inimest sõna otseses mõttes hirmutama. Hirmu tekke eesmärk on, et inimene oleks tähelepanelikum, kuulaks, kuulataks, meeled muutuvad ergumaks, kohe kindlasti on juurde vaja informatsiooni.

Pille toob välja, et praegu on aga head ja usutavat informatsiooni raske eristada. “Kui me ei usu teadlasi, siis paratamatult pöördutakse teiste teaduste poole, või otsitakse kõiki allikaid. Dr. Google ei ole just parim koht, kust vastuseid otsida, liiga palju ja segast infot tekitabki hirme,” selgitab ta. “Niisiis, hirmust ei ole vaja jagu saada, hirmuga on vaja suhestuda, teha endale selgeks, mis täpsemalt hirmutab. Ja vastused on inimestel väga erinevad, on isegi surmahirm, hirm jääda nälga, hirm jääda üksi – need on olnud kõik väga isikliku looga seotud hirmud ja kui hirmu algpõhjus on selgeks saanud, on ka võimalik hirm enda kasuks pöörata.”

Vanemad inimesed saavad hirmuga pareminigi hakkama kui noored

Paljudel on mure, kuidas olla just vanematele inimestele toeks. Pille on oma kogemuses märganud, et vanem inimene saab hirmuga, mis puudutab tema isikut, isegi paremini hakkama, kui keskealine ja noor. “Vanemal inimesel on elukogemus ja pikk elu pakkunud palju erinevaid olukordi ja sellest kõigest on ju välja tuldud, neil on olemas see kogemustepakett millele toetuda,” selgitab ta.