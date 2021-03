Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo: vanematel on õigus lapsi lasteaeda viia tõendeid või põhjendusi esitamata

Sotsiaalkaisteminister Signe Riisalo avaldus eile Facebookis: Lasteaiad ja -hoiud jäävad avatuks ja vanematel on õigus lapsi sinna viia tõendeid või põhjendusi esitamata. Samas palume lapsevanematel, kes saavad kodus töötada ja kellel on võimalik lapsed koju jätta, seda teha, et vähendada lähikontaktide hulka. Teame, et enamik lapsi ei põe haigust raskelt, kuid nad on viiruse edasikandjateks kodu ja lasteaia vahel. Mõistan, et on hulk peresid, kus vanemad ei saa töötada kodukontoris või neil on muudel põhjustel keeruline lastega koju jääda. Seega – kui on tõesti vaja, viige lapsed lasteaeda või -hoidu. Kriteeriume, millal viia laps lasteaeda ja millal mitte, valitsus ette andma ei hakka, seda vajadust peab saama pere ise hinnata.