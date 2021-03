Rase, palun hoia end! ITK selgitab: peresünnitused toimuvad ainult siis, kui sünnitaja ja lähedased suudavad hoiduda koroonasse nakatumast

Lapseootel naise vastupanuvõime haigustele on nõrgem ja sageli võib rasedal Covid-19 kulgeda raskemalt. Lisaks võib haigestumine ohtu seada ka lapse tervise. Kindlasti peaksid rasedad nakatumise vältimiseks jälgima kõiki ohutusmeetmeid – vältima avalikke kohti, kandma alati maski, hoidma hügieeni, võimaluse korral töötama kodukontoris. Oluline on, et ka raseda pereliikmed oleksid sama vastutustundlikud.

Kui rasedad ja nende pered jälgivad piiranguid ning suudavad hoiduda nakatumisest, saavad kesta ka peresünnitused, kus sünnitusel saab viibida lapse isa või lähedane pereliige. „Hetkel on see võimalus ainult neile peredele ja naistele, kelle test sünnitama tulles on negatiivne. Kui sünnitaja Covid-19 kiirtest osutub positiivseks, siis sünnitusele pereliiget juurde ei lubata,“ selgitas naistekliiniku juhataja Tamm.