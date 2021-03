Üksikvanema õudusunenägu ehk kes võtab lapse: kas haigena liikumisvõimetu ema või asümptomaatiline positiivse diagnoosiga isa?

"Jagame oma eksabikaasaga last nädala kaupa. Me saame väga hästi läbi ning veedame pärast lahutust tihti kolmekesi aega koos. Niisiis ühel tavaliselt lapsevahetuspäeval jõime teed ja arutasime plaane eriolukorrast, kui sain paar päeva hiljem eksmehelt teada, et ta on positiivne, ilma ühegi sümptomita," kirjutab Irina kogemusest, mida ei soovi kellelegi ja edastab kõigile vanematele ühe suure palve ka.