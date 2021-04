Liis ütleb, et ta ei saanud kuidagi pihta, miks tema 4-aastane tütar Kelli äkki nii pahasti magab, öösiti norskab ja raskelt läbi nina hingab.Talle tundus, et lapsel on külmetushaigus, kuid mure oli selles, et see viirus ei tahtnud mitte kuidagi mööduda ega ka mitte leeveneda. Siis kahtlustas pere korduvalt koroonat, kuni viimaks suunas perearst nad õietolmuallergiateste tegema, öeldes, et ilmselt nii väiksel lapsel seda siiski veel ei ole.

Tuli aga välja, et on ja sestpeale pidi elus tegema väga tõsiseid muudatusi, alates selles, et isegi akent ei tohtinud avada ja ka pere toiduvalik vajas...