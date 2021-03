KUULA | Missugused on kasulikud mänguasjad?

Kui palju peaks olema lapsel mänguasju, kust jookseb piir tüdrukutele ja poistele suunatud lelude vahel ja kas lauamängud „Tsirkus” ning „Reis ümber maailma” on ikka surnud? Neid ja paljusid teisi küsimusi esitab saatejuht Maris Järva. Tema külaliseks on mänguasjapoe Karupoeg Puhh turundusjuht Sigrit Kiin, kelle sõnul on arendav mänguasi selline, mis pakub lapsele tegevust, mitte ei tee tema eest kõike ära.