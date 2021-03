Annely lugu: olin 15-aastane, kui mul tekkis suhe oma õpetajaga. 10. klassis jäin rasedaks ja sünnitasin tema lapse

Armusin oma õpetajasse pööraselt, kui mina olin 15. Teadsin kohe, et just tema on see, kellega ma esimest korda magada tahan. Renesse oli armunud pool meie klassi. Ta oli nii ilus, nagu kuskilt USA telekaseriaalist maha astunud. Pikk, helesiniste silmade ja tumepruunide juustega! Täiesti eksootiline kombinatsioon.

Päevadel, mil tema tunnid olid, tõusin tund aega varem kui tavaliselt, et end üles lüüa. Valisin teadlikult kõige liibuvamad riided, et näidata oma rindu. Otsisin välja teksad, kus mu tagumik eriti seksikas oleks. Ma olin oma ilust täiesti teadlik, isa sõbrad viskasid mulle juba aasta jagu komplimente - aga mitte perverssel moel! -, et olen naiselik ja kena. Minu isa oli minu sümpaatiast vaid paar aastat vanem, kui meie lugu algas...