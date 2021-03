Planeeri ja ole endaga leebe: 10 nõuannet, kuidas kevadine koduvärskendus lastega üle elada

Muidugi võiks ideaalmaailmas lapse mänguasju pakkida koos lapsega, kuid teame, et nii ei pruugi need asjad ka aastaga pakitud saada. Rääkimata sellest, et siis tundub isegi kõige vanem ja mõttetum mänguasi liiga huvitav, et seda ära lasta pakkida. Et pikale venivat pakkimist vältida, siis hoia mõnda aega enne toimetamistega alustamist lapsel silm ja kõrv peal. Ära paki ära neid mänguasju, millest ta hiljuti rääkinud on või millega hiljuti rohkem mängima on sattunud. Veidikeseks kõrvale jäänud mänguasjad paki ära ilma suurema kärata, et need praegu taas tähelepanu ei ärataks.

Pole vahet, kas oled otsustanud kodule uuenduskuuri ise ära teha või on selleks palgatud abilised. Veedad enamiku oma ajast tuletades lastele meelde, kuhu nad astuda või istuda ei tohi. Selline pidev järelvalve väsitab aga nii lapsi kui ka sind ennast, mistõttu leia oma kodus see nurgake, kuhu puhas tapeet maha panna ning lastele mänguruum jätta. Me kõik tahame korraks jalgu sirutada ja rahus oma asjadega tegeleda ning sellisest vabadusest loobumine tundub pere väikseimatele veel eriti ebaaus.

Kõige raskem on kodu kujundamisel anda otsustamisõigus veel kellelegi teisele peale enda, kuid just nii saab sellest ju kõigi panusega ühine elamine. Kui anda lastele vabadus otsustada kasvõi nende enda toa väikeste dekoratsioonide üle, on neil huvi ja mõtlemist mitmeks päevaks. See aga ei tähenda muidugi, et viid oma viie-aastase ehituspoodi ja lased fantaasia lendu. Vaata välja kolm endale sobivat valikut ning lase lapsel valida talle kõige meelepärasem. Nii tuleb ka toale täpselt lapse iseloomule vastav ilme.

Kui just tõeliselt kiire pole kohe tegutsema hakata, siis proovi oma kodu uuendamine jätta pigem kevade teisele poolele või hoopis suvesse. Eelkõige kehtib see köögi puhul, kus söögitegemine remondi kõrvalt on tõeliselt ebameeldiv jahmerdamine. Sooja ilmaga saab aga kokkamised hoopis õue viia, kus ühiselt möllamine annab ka lastele huvitava vahelduse. Kõige pisematega ei tahaks remondi tolmus üldse toas olla, millega soe ilm taas appi tuleb. Lõputute jalutamistega võib kodu justkui võluväel uue välimuse saada.

5. Tee lapsed töömeestega tuttavaks

Kui oled kodu renoveerimiseks palganud abilised, kes sinu ja laste kõrval päevade viisi vaikselt tööd vihuvad, siis tasub meeldivad keskkonna loomiseks kaaluda laste ja töömeeste omavahel tutvustamist. Paratamatult on lastele äärmiselt huvitav, kui keegi võõras onu tema toas näiteks seina värvib. Salaja uudistamiste ja kogemata õnnetuste vältimiseks tutvusta lastele, kes on see võõras, kes ta toas töötab. Hiljem on lapsel oma uuenduse läbinud toaga tihedam side, kui teab, kes ta seinu värvis ning milline oli põrandaid pannud onu vunts.

6. Üks päev töö, teine päev puhkus

Kui oled otsustanud renoveerimise oma oskuste ja teadmistega ära teha, siis jälgi, et sellest ei saaks ei sinule ega perele kontimurdev lõputu töö. Nii ei ole ka tulemus lõpuks nii meeldiv nagu alguses soovinud olid. Nädala sees on töö planeerimine niigi peavalu, mistõttu on oluline, et nädalavahetusel vähemalt ühe päeva täiesti vabaks jätad. Arusaadav, et kiusatus on kahe vaba päevaga võimalikult palju ära teha, kuid pausid on asendamatu väärtusega. Näita lastele, et oskad veel endiselt olla lõbus vanem, kes ei ole pidevalt kulm kortsus käpuli põrandal või hoopis lae all. Mõtete kõrvale viimine aitab ka uute ideede sünnile kaasa.

7. Väldi musta auku komistamisi

Iga väikelapse vanem teab, et uneajad on justkui taevalik vaikus ja rahu. Tekib tohutu kiusatus jalad diivanile visata ja korraks endalegi lesimiseks aega anda. Olenemata sellest, kui väga sa seda ka tahad, siis tea, et tegelikult on just see hetk, mil võimalikult palju ruttu ära teha. Nii on võimalikult oma tehtud päevaplaanidega ehk isegi veidi varem valmis jõuda. Proovi vältida telefonis lõputute videote või kommentaaride vaatama jäämist, sest just need on need "musta augu" kõige ahvatlevamad lõksu meelitajad.

8. Plaanid ja eesmärgid