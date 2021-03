Terapeut: maailm oleks hoopis teistsugune, kui õpetaksime lastele, kuidas oma emotsioonidega tegeleda

Praegused lapsed on väga tundlikud

Gerly sõnul on lastel väga raske taluda seniseid jäiku süsteeme ja elukorraldust, sest nende sees on tugev vajadus avardumise ja vabaduse järele. Nad on tegelikult tulnud seda maailma muutma, kuid ühiskond surub neid jäikadesse raamidesse. Seda on hingele väga raske taluda. “Ilmselt on see ka üks põhjuseid, miks praegu satub nii palju noori enesetapukatsetega haiglatesse ning miks on tavaliseks muutunud ärevushäired ja paanikahood. Lapsed ja noored tajuvad väga tugevalt seda, mis toimub nende vanemates ja mis toimub ühiskonnas. Kuna praegu on muutlikud ajad ja me ei saa enam hoida oma elu kontrolli all, siis on hirmud inimestes väga tugevalt üles tulnud. Kui me ei oska nende hirmudega tegeleda, siis ongi meis pidev ärevus. Tundlike noorte jaoks võib see kõik tunduda talumatu,” selgitab ta valupunkte.

Esialgu piisab juba teadvustamisest, mis toimub. Siis saame võtta vaatleja positsiooni. Kui hakkame

enda sees toimuvat vaatlema, andmata sellele tähendust või hinnangut, hakkab see lahustuma. Kui

laps vaatab enda sees olevat emotsiooni, olgu selleks siis kurbus, hirm või mistahes tunne, siis kui

ta õpib sellega sõbraks saama, võttes selle endas armastusega vastu, muutub see hetkega

armastuseks, rõõmuks, valguseks. Sest selline on meie pärisolemus ja lapsed on sellega veel väga

tugevas kontaktis. Neile on vaja lihtsalt meenutada, kes nad on. Et nad ei ole see hirm, nad ei ole

see kurbus, vaid et nende sisse on jäänud see emotsioon kinni ja neil on endil alati võimalus see

endast vabastada.

Emotsioon vabaneb alati siis, kui me lubame selle endal ära tunda