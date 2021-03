Topeltstandardid, mis on emad üle kogu maailma lootusetult ära väsitanud: miks mina kiita ei saa?

Miks on nii, et kõhukotiga isad muutuvad naistele vastupandamatuks? Kõhukotiga naine muutub aga vastassugupoolele lausa nähtamatuks. Kui aastaid tagasi oli kõhukotiga isa lihtsalt niivõrd haruldane nähtus, et pilk jäi iseenesest peatuma, siis täna peaks lapsega aega veetvad isad juba pigem normaalsus olema. Ometi näib, et ürgne inimloomus saab võitu ja oma lapse eest hoolitsev isa tundub naistele justkui rohkem usaldusväärne partner.

Mähkmed

Olgem ausad, olenemata sellest, kui harjunud vanem mähkmetega on, meeldivad ei ole nad igal juhul. Ometi ei küsi keegi, kas värske ema tahab oma lapse mähkmeid vahetada. Samas on isade vastureaktsioon mähkmete vahetamisele täiesti normaalne ja pigem isegi oodatud. Selle tulemusena on aga isad, kes ilma grimassideta oma lapse mähkmeid vahetavad, peaaegu pühaku positsioonis. Tasub siiski meelde tuletada, et mitte kõik emad ei ole beebisid enne oma lapse sündi näinud, mis tõttu on mähkmete vahetamine neile võrdselt uus ja isegi ebameeldiv tegevus. Kiidame siis neid ka!

Ämma lõputu kiitus

USAs läbi viidud küsitluste vastustest koorus välja, et suur hulk ämmasid on oma miniale üritanud selgeks teha, kui suurepärane abimees on tema poeg. Uskumatu, et ta nii tublisti mängib oma lapsega, toidab teda ning vahetab isegi riideid. Küll aga tõid USA noored emad välja, et mees ei ole kodus suurepärane abimees. Ta on kaaslane, kes on lapse eest võrdselt vastutav, seega on kõik need tegevused ka tema kohustuste osa, mitte heasüdamlik abistamine.

Issi kõht