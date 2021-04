Neli Eesti ema hävitavast survest imetada iga hinnaga: nõustaja seletas, et minu tehtu on kõige kohutavam asi üldse

"Ma soovin, et kogu selle jutu juures, et emapiim on lapsele kõige tähtsam ja et imetamisega saab iga ema hakkama, kui vaid pingutab, oleks üks nõustaja mulle kordki mõista andnud, et iga naise jaoks on kuskil piir ja sellest piirist edasi on okei loobuda," võtab oma pika ja valusa loo kokku Tiina.