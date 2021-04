Vankumatud veendumused ja eksperimendid imetamise ümber

Pere ja Kodu ajakirjanikuna emadega vesteldes olen ikka ja jälle kuulnud juhtumitest, mis on naiste hinge valusa jälje jätnud. Nad on saanud haiget liigse survestamise tõttu, nad on murdunud süütunde pinge all, sest pole oma beebit korralikult rinnale saanud. Näpunäitajate hulgas, kes on neile mõista andnud, et nad pole oma lapsele parima nimel küllaldaselt pingutanud, on ka imetamisnõustajaid.

Paljud naised on soovinud mulle oma lugu rääkida. Tegu on emadega, kes on alati kogu südamest tahtnud imetada. Nii nagu ma ise, on nemadki pidanud rinnaga toitmist millekski pühaks ja eriliseks, nad on teinud kõik endast oleneva, et see õnnestuks. Ühel või teisel põhjusel pole imetamine neil aga välja tulnud.

See on teinud emadele nii palju haiget ja põhjustanud neile häbi­tunnet, et nad pole valmis oma nime all sõna võtma. Kõik selle loo emad on mulle teada, kuid nende nimed on muudetud.