Maria blogi: neid ridu siia kirja pannes valdab mind sama häbi, mida tundsin toona, 15-aastase naiivse preilina

Ma polnud kunagi mõelnud sellele, et keegi võiks mulle midagi halba tahta. Seega sai siis ohtralt jututubades tundide järgselt ringi kolatud kooli arvutiklassis või siis raamatukogus. Kasutajaskond nendes oli suht stamp ning seega sai kokku leppida, millal taas jutustada saab.

Kuidagi läks nii, et eakaaslaste asemel hakkasid mulle kirjutama just vanemad mehed. Ega ma oma vanust ei varjanud ka ja see oli mul kasutajanime taha kirjutatud. 90% ajast kirjutasid ju poisid, kes olid sama vanad kui minagi ja vahel kirjutasid ka minuvanused tüdrukud. Mõned üksikud korrad kirjutasid minust kaks ja enamat korda vanemad mehed. Nendest kaks on eriti meelde jäänud, sest mõlemaga jõudsid vestlused ka kohtumisteni.

Esimene kellega kokku sain, oli minust kakskümmend aastat vanem ning tuli kusagilt kaugemalt linnast (elasin toona maakohas). Jutukas oli ta tore, lubas mind viia kõikjale, kuhu soovin ja ei ajanud kordagi kätt püksi. Kirjutades küll küsis, kas ta mind suudelda võib. Kui aga olime kokku leppinud kohtumisaja ja -koha, siis sain kohe teada, et tegemist on vanema mehega kui ta end väitnud oli olevat ning tema kõrvale autosse istudes rääkis ta sellest, kuidas tahab leida varjulisemat metsatukka minuga olemaks.

Eks siis tiirutasimegi ringi metsatukkades, kuniks üks koht varjulisem tundus. Seal võttis ta mind endale sülle istuma ja hakkasime suudlema. Ta ajas oma käe mulle särgi alla ja rääkis, et tahaks minuga seksida. Olin süütu ja ikka väga naiivne.

Kui hakkasin vastu puiklema, siis ütles, et alates 14 on kõik seaduslik ja väitis lausa, et töötab politseis ja teab väga hästi, mida teha tohib ja ei tohi. Tookord ma olin vist juba järele andmas, kui keegi autost väga lähedalt mööda jalutas, mille peale ehmatasime mõlemad ning õnneks sinna see asi jäi. Ta proovis mulle mitu korda veel kirjutada ja endaga kaasa kutsuda, aga andis alla, nähes, et minuga ei jõua ikka kusagile.