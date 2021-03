Mis on Hillary Duffi kirjeldatud "jalgevahe välk" ja mida sellest teadma peaks?

Kuid mis see on ja miks see tekib?

Ida-Tallinna Keskhaigla ämmaemand ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ämmaemanda õppekava õppejõud Annely Kärema selgitab, et terve raseduse vältel võib vaagna piirkonnas tunda hormoonidest ja kehas toimuvatest muutustest tulenevaid valu aistinguid ( puusades, valusööstu jalga, alaselga ning teravat valu tupes). "Rasedushormoonide toimel suureneb ligamentide ehk liigessidemete venivus. Need muutused on vajalikud, et suurenev emakas ära mahuks ja, et sünnituse ajal saaks laps oma asendit muuta ning vaginaalsel teel sündida. Teisel trimestril annab valu puusadesse ka emaka sidemete venimine. See valu süveneb püsti tõustes ja pikalt istudes. Eriti kui teed järske liigutusi."

Kolmandal trimestril hakkab laps ennast vaagnasse mahutama ja valu aistingud tekivad sümfüüsile ehk vaagnaluude ühenduskohta ning ka tuppe. "Need on tingitud vaagnaluude elastsusest ja lapse pea survest nii vaagnale kui ka närvidele. Äkilisi liigutusi tehes võid tunda teravat valu tupes. Proovi rahulikult ja sügavalt hingata, tee kergeid venitusi mugavas asendis ning see möödub," juhendab Kärema.

Eraldi diagnoositakse veel sümfüsiolüüs ehk häbemeliiduste lahknemine. "See võib tekkida kolmandas trimestris kui suureneb lapse surve häbemeluule. Sellisel juhul on kõndimine ja jalgade tõstmine valulik. Valu võib tunda ka lahkliha piirkonnas. Selle diagnoosi puhul tuleks kasutada bandaaži ja võtta valuvaigisteid. See paraneb iseeneslikult sünnituse järgselt," toob Kärema välja.

Kärema tõdeb, et kolmandal trimestril esinda võivaid ebameeldivaid valusähvatusi ennetada ei saa. "Mõnel tekib ja mõnel mitte. Kindlasti vähendab kõiki võimalikke vaevusi hea füüsiline vorm, ehk toonuses lihased - siis talub keha muutusi paremini. Samuti toetavad tugevad kerelihased ka selgroogu ja esineb vähem seljavalu."