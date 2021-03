Ettevõtja Liisa Aavik rohelisest eluviisist: keelud ja käsud ei pane meid tegutsema

Suurema sammu rohelise eluviisi poole astus Liisa 2017. aasta sügisel. Ta meenutab, et oli psühholoogiatudengina just alustamas magistriõpinguid Tartu ülikoolis. „Tahtsin lihtsalt teha eksperimendi. Proovida nädal aega, kas saan pakendivabama eluga hakkama,” meenutab ta. Kuigi Liisale meeldis toona igasugustest roheväljakutsetest osa võtta, oli ta pakendivabadust sinnamaani isegi kuigi palju vältinud. „Alati kui oli ülesanne pakendivabalt osta, tundus see mulle täiesti võimatu, et mis jaburus see on ja mul ju ei ole aega sellega tegeleda.”

Kuigi metsa kõrval üles kasvanuna on Liisa alati loodusega lähedane olnud, pole mõtted „mida mina ise ikka ära teha saan” võõrad temalegi. Mõistmine, et asjad on halvasti, oli olemas juba ammu. Iseenda pingutused kippusid aga toona, kahekümnendate alguses piirduma veel sellega, et teinekord sai kingitusi pakitud vanaema vanadesse maailmakaartidesse või punutud ajalehtedest korve. Taaragi sai eeskujulikult kokku kogutud ja ära viidud. Küll aga rändas sageli kooli minnes paberkotikesse mõni saiake ja joogiletilt sai kaasa haaratud plastpudelis jook. „Ma ei teadnud kindlasti väga paljust, millest täna tean,” nendib ta.

Just tõuge, sest Liisa on veendunud, et kõige alus on valmisolek infot üldse vastu võtta. Tänitamine ja moraalilugemine, käskude-keeldude jagamine ei ole kunagi olnud tema rida. Nagu ütleb Liisa blogi päis, võiks ka seal kirja pandut pidada pigem tema püüdlusteks roheluseni. „Negatiivne info ei pane meid tegutsema,” rõhutab ta, et kõige paremini töötab eeskuju.

Lähme aga korraks ajas tagasi, et heita natuke rohkem valgust nii sellele elumuutvale eksperimendile kui ka Liisa tegemistele. Millega ikkagi võlus teda elustiil, mis esialgu, asja süüvimata tundus – nagu ta nüüd tunnistab – isegi pisut jabur ja hipilik? Milline on praegu tema missioon üldise keskkonnateadlikkuse parandamisel? Kuidas ja millest võiks alustada inimene, kes sooviks samuti teha targemaid valikuid, aga puudu on veel viimane tõuge selleks?

Sageli kipub aga olema just nii, et millegi eest kõnelejate või seisjate enda tegemistel hoitakse väga pingsalt silma peal. Julge sa ainult eksida! Kui palju tuleb ette näpuga näitamist? Liisale meenub seepeale üks oma esimesi intervjuusid jäätmevabaduse teemal. „Ma olin vist ootamatult kuskile esikaanele pandud. See ehmatas ära. Järgmine päev aitasin lähedasel kilekotti tassida ja mul oli selline tunne, et mind vaadatakse sellepärast,” meenutab ta. Oli see nüüd suurest hirmust tekkinud iseenda kujutlusvili või päriselt – raske öelda –, aga oht millegagi kellelegi pinnuks silmi sattuda on miski, millega tuleb arvestada. Ka täiesti kogemata, sest nagu ütleb Liisa, ei ole ta kunagi pidanud vajalikuks oma kaaslaste valikuid dikteerida. Nii nagu sai aidatud lähedasel kilekotti tassida, ei ole kindlasti Liisa tundnud tahtmist tänitada, kui sõber soovib osta pakendis šokolaadi.

Näiteks praegu elabki Liisa Tallinnas ja tunnistab ausalt, et ega temagi ole oma toimetustes üdini täiuslik. „Ma ei ole mingisugune ideaalne inimene, ma teen erandeid, proovin erinevaid asju.” Liisa sõnul ongi oluline säilitada mõistlik meel ja selle kõige keskel mitte oma vaimset tervist unustada. „Meil on oma igapäevaelus hästi palju asju, millele peame mõtlema. Oma vaimne, füüsiline tervis, rahaline toimetulek, suhted ... kõiges selles tuleb orienteeruda. Paratamatult peab mingi asi vahel kannatama,” selgitab ta. Pealegi, nagu armastab Liisa öelda – on rohkem kui üks viis olla keskkonnasõbralik. „Iga kord, kui sa üritad midagi teha, siis kuskil sa ikka eksid mingisuguse x-reegli vastu. Võid olla mahe, võid olla vegan, võid olla pakendivaba, aga kuskil mingi reegli vastu eksid ikka.”

Varasemate harjumuste juurde naasmine tundus korraga veider. Miski ei kutsunud Liisat taas plastpakendis kaupa koju vedama. Kaasa aitas seegi, et toonane elukoht – Tartu – on Liisa kogemuse põhjal Eestis kõige parem linn, kus pakendivaba elu elada. „Seal on kõik need teenused hästi kesklinnas koos. Ühe ringi peal on turg, kaubamaja, Kvartali keskus, Kesklinna keskus, kuhu jäävad näiteks nii Biomarket kui ka Juustukuningad,” tõdeb Liisa, et Tallinnas nõuab pakendivaba elu märksa rohkem harjumist ja planeerimist.

Vast oli see ka põhjus, miks pidas Liisa vajalikuks hakata eksperimendiks valmistuma juba poolteist kuud ette. Just nii komistas ta juhuslikult ka ühe suure motivaatori otsa. Selleks oli kaheksaminutiline video raamatu „Jäätmeteta elu” autorist Bea Jonhsonist, kelle kodu ja elamine avaldas Liisale väga muljet. „Avastasin, et polegi mingisugune veider hipivärk. Oli hoopis ilus, stiilne ja huvitav. Jõudsin mõttele, et tahaksin vist niimoodi elada isegi kauem kui üks nädal.” Pisik oli end vaikselt Liisa külge pookinud. Ei läinudki palju aega mööda, kui „jaburast” pakendivabadusest oli saanud mitte lihtsalt harjumus, vaid elustiil.

Esimestel aastatel tuligi ette ka olukordi, kus arvati, et Liisa ise on kui inspektor, kes jalutab muudkui hindava pilguga ringi. Polnud harv juhus, kui sõbrad-tuttavad tulid Liisale tänaval vastu, aga olid korraga ähmi täis ja kukkusid vabandama. Miks? Sest neil oli kilekott käes. „Ma isegi ei vaadanud. Mul ei ole aega teisi kritiseerida. Ka siis olid mul hoopis muud mõtted peas, et kuidas ma näiteks ülikoolis hakkama saan,” naerab Liisa.

Olulisem hoopis see, mis me tegemata jätame

Üks, millest keskkonna teemadel sageli juttu armastatakse teha, on see, mida saab iga inimene ise ära teha, et olla keskkonnateadlikum. Millest alustada? Liisa jääb hetkeks mõttesse. „Kui inimesel on elus õige hetk, et keskkonnasõbralikkusele mõtlema hakata, siis esimene samm olekski jätta mingid asjad hoopis tegemata. Jäätmevabaduses on esimene reegel keeldumine, vähem tegemine,” selgitab ta, et väga suur mõju on just läbi mõtlemata ostudel.

Põhjus, miks on Liisa võtnud jäätmevabaduse enda südameasjaks, on ka just see, et see on hea asi, millest alustada. „Ratsionaalne inimene lähtuks muidugi sellest, millel on kõige suurem mõju ja alustaks sealt. Aga kui me räägime keskkonnamõjust, siis see on ju suuresti nähtamatu,” juhib ta tähelepanu, et inimestena kipume kõige paremini mõistma ikka seda, mis leiab aset kohe enda silme ees. Jäätmevabadus seda on. „Kui ikka näed, et tekib vähem prügi. Kui mõistad oma kodumajapidamise prügi mõju, või sedagi, et seda kogust saab vähendada, on sealt hea juba järgmiste teemade juurde edasi liikuda.”