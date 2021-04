Aardejaht – ideaalne koroonaaja mäng

Aardeid on kõikjal meie ümber, kuid “mugud” – nagu meie, geopeiturid, aardeid mitteotsivaid inimesi nimetame – lihtsalt ei tea neist. Pühendan teid saladusse.

Jasper (2) ja Roberta (7 k) osalesid kumbki oma elu esimestel aarderetkedel vaid viiepäevastena. Seega pole imestada, kui Jasper linnumaja nähes hõikab: “Vaata, aare!” või toas mõnd karpi avades teatab: “Palun aita see lahti teha, mul on vaja aaret logida!” Nimegi sai ta niisuguse selle tõttu, et nimeraamatust “Jasper – aarete hoidja” vastu vaatas. Nimelt armastab kogu meie pere mängida rahvus­vahelist geopeituse mängu. See toimub vabas õhus, eesmärk on leida aare, selle juurde oma nimi kirjutada ja aare siis samamoodi peitu tagasi panna.