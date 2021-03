Huumorinurk | Koduõpe: väljavõte lapsevanemate jututoast

Õpetaja: “Tere hommikust, lapsevanemad! Tänased koduülesanded on järgmised.

1. Lugeda läbi ja ümber jutustada muinasjutt “Kuidas oravake ja siilike käisid perepsühholoogi juures”, lk 43–64. Kirjutada välja põhiteesid.

2. Matemaatikas läbida kõik näited ja ülesanded lk 83–124.

3. Loodusõpetus: ärge unustage pidamast ilmapäevikut. Palun ka, et te ei paneks kirja ainult sademeid, vaid näitaksite ära ka sademete koguse ja täpse aja, tuule suuna ja tugevuse (mõõtke nii, et teete sõrme märjaks ja pistate selle aknast välja), samuti tehke papjeemašeest gloobus ja märkige sellel ära kõikide riikide pealinnad.

4. Inglise keel: kirjutage essee teemal “Economical problems in The Third World countries”.

5. Ja lisaks, et muusikaõpetaja tervitab ja palub salvestada video, kus teie laps laulab “Ave Mariat”.”

Peetri ema: “Vabandust, aga kes teab, mida me lapsed teises klassis õpivad? Mis gloobus? Mis põhiteesid? Mis “Ave Maria”? Kas te olete hulluks läinud?”

Juhani isa: “Minge te ka p.....!”

Pille ema: “Mats! Ma ei imestagi, et teie Juhan kogu aeg sülitab teiste laste peale! Minu Pille teeb rõõmuga kõik ära. Kuna ta karantiini pärast ei saa käia vehklemis-, makramee-, karate- ja tantsuringides, siis on tal palju vaba aega, nii et võite talle midagi lisaks anda!”

Mari ema: “Kõik! Minu kodukool lõpetab tegevuse! Ma kirjutan homme kõigile oma lastele lõputunnistused välja ja meil tuleb lõpupidu. Ja eemaldage mind sellest idiootlikust jututoast!”

Peetri ema: “Kas keegi on juba lugenud muinasjuttu siilikesest ja oravakesest? Mida see psühholoog neile soovitas? Ma varsti lahutan oma mehest. Me oleks eile peaaegu kaklema hakanud nende pagana õppetükkide pärast! See saabas ei tea isegi seda, et alguses tuleb teha korrutustehe ja alles siis liitmistehe, kui liidetavad ei ole sulgudes!”

Kirke ema: “Ma ei saa aru, miks ei võiks kõiki lapsi karantiini ajaks sulgeda kooli? Ma tooksin hea meelega neile neli korda päevas süüa.”

Peetri ema: “Toetan!”

Juhani isa: “Toetan täiega!”