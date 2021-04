Millest Pere ja Kodu aprillinumbris veel juttu, vaata SIIT!

Isa juures võivad lapsed mängida telefonis ilma piiranguteta, magama lähevad argipäeva õhtul hilja ega söö kõige tervislikumat toitu.

Minul endal on ka nüüdseks juba pool aastat olnud uus elukaaslane, kellel on 12aastane tütar, kes elab ka meie juures. Kuna tal on oma emaga kontakt väga harv ja ka minu partner ei soovi tütre emaga suhelda, olen tahtnud anda endast parima, et ta end meie peres hästi tunneks, aga piiramisest tõusevad vaid tülid.

Nõu annab pereterapeut Triin Kahre, kes selgitab, mida vanemad teha saaksid ja mida mitme kodu ja pere vahel end jagavad lapsed vajavad: "Kui lapsed jagavad pärast lahutust oma elu kahe kodu vahel, toob see neile kaasa vajaduse