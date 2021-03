Imikud on Eestis paremini kaitstud kui mujal maailmas: paistame selle poolest maailmas silma kui ühed parimatest

Raske on öelda, mis on meid täpselt selle positiivse tulemuseni viinud, seisab Statistikaameti blogis. Võimalik, et tegemist on olnud juhuste kokkulangemisega, ent pigem on eeskujulik näitaja meditsiiniasutuste ja tubli ennetustöö tulemus. Samuti on oma roll kindlasti ka üldisel ühiskonna arengul ja tervise olukorra paranemisel. Meie tervishoiusüsteemi suhtes kohtab küll ka rahulolematust, aga väga madal imikusuremus on näitaja, mille üle võiksime uhkust tunda.