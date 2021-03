KLÕPS | Kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab! Isa läks tõstukiga sünnitusmaja akna taha tütart tervitama

On olnud palju vaidlusi ja arvamusi värsketelt emadelt ning isadelt, kelle oodatud sünnituskogemus olukorra sunnil veidi erinev oli. Nii mõnelegi on tõsist kurbust tekitanud asjaolu, et ei saanud oma rõõmu ja emotsioone vahetult elukaaslasega jagada. Samas on neid, kes tõdevad, et ei oleks tahtnudki protsessi juures viibida. Kus on aga mure, siis sinna peab leidma ka lahenduse.



