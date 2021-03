Aegumatud tarkused: 10 asja, mida juba teismelisena teada oleks tahtnud

Mida varem selle teadmisega leppida, seda lihtsam on, kuid paraku tuleb see tõdemus pigem hiljem kui varem. On arusaadav, et elu oleks palju lihtsam, kui kõigiga ideaalselt läbi saada, kui paraku on see vaid unistus. Kohati peab oskama leppida tõsiasjaga, et mõni inimene ei olegi sinu inimene.

Kes meist ei mäletaks seda tunnet, kui sünnipäevani on jäänud vaid loetud minutid ning ootamine tundub lausa võimatu. Kui lastele tekitab seda elevust eriline tähtpäev, siis täiskasvanuna jääb selliseid sündmuseid harvemaks ja ootamised pikemaks. Küll aga tasub endale meelde tuletada, et elu ei koosne vaid planeeritud õnnelikest hetkedest. Ka spontaansus võib viia alatiseks meelde jäävate hetkedeni.

See on küll nõuanne , mida enamik meist juba lapsest saati tüütu mantrana pea kõikjalt kuuleb, kuid ometi ei võeta seda kuigi palju kuulda. Tuleb aga tõdeda, et õigel hetkel päikesekreemi kandmine aitab hoida nahka nooremana ning säästab naha pinnale lähemal olevaid väikseid veresooni. Igavese nooruse saladuse ei ole kahjuks nii palju, et nende vahel väga mugavat lahendust otsida saaks.

Tuleb tõdeda, et andestamine on oskus, mille õppimine nõuab aega ning kannatust. Kui aga ühel õnnelikul hetkel suudad andestada ka kõige uskumatumaid ja vihastavamaid tegusid, oled saavutanud hindamatu väärtusega vabaduse. Mida vähem negatiivseid mõtteid endaga kaasas kanda, seda vähem lased neil oma elu mõjutada.

Kuigi vahel võib selline teadmine tulla peale valusaid õppetunde, siis ometi oled just sina ise see, kellega elus rohkem suhtlema pead. Ohuolukorras esmalt endale maski panemine võib tunduda küll olematu probleemina, kuid mida vanemaks saada ja mida rohkem kohustusi tekib, seda keerulisem on ennast esimesele kohale seada.

7. Aega ei tule kunagi juurde, saad vaid otsustada, kuidas seda kasutada

Kõik päevad on täpselt ühe pikkused, mis tähendab, et kui kuidagi vaba aega ei leia, siis peab selle lihtsalt ise tekitama. Lihtsalt ilma omanikuta aega ei saa kuskilt tänavanurgast avastada, võta omale see hetk, et enda puhkusele võimalus anda.

8. Kui kõik paneksid oma probleemid toa keskele, siis võtad sa enda omad ilmselt tagasi

See on tõsiasi, millele alati esimesel hetkel mõtlema ei kipu, kuid tihti kipub olukord just selline olema. Meile kõigile tundub, et just minu probleemid on maailma kõige suuremad ja põletavamad. Kui aga üks hetk oleks võimalus võtta kõigi oma ümbritsevate probleemid toa keskele kokku, siis taipad, et sinu probleemid on pigem isegi õnnistus.

9. Areng toimub ebamugavuses

Ükskõik, millise eduka inimesega rääkida, siis ühes peavad nad nõustuma. Edu ja saavutused tulevad vaid raske töö ja ebamugavustega. Kui taipad, et oled sattunud perioodi, mil kõike juba eriti hästi oskad ja millegagi pingutama ei pea, siis ilmselt on areng seisma jäänud. See on karm, aga tõsi.

10. Kontrolli seda, mis on sinu kontrollida

Läbi elu peab seda endale ilmselt üha uuesti meelde tuletama. Muidugi tahaks, et kõigil läheks hästi, kõik sujuks hästi ja ka minust olenematud asjad oleksid suurepärased. Paraku ei saa aga maailma ideaalset toimimist kontrollida, mistõttu on tarbetu oma energiat sellele kulutada. Anna endast kõik seal, kus sellest kasu on.

