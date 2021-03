Mary Poppinsi blogi | Igal mündil on kaks poolt: hoidsime kolmekesi ühes toas neljanädalast poissi

Mäletan veel selgelt olukorda, kui mulle helistas äärmiselt tõsise häälega ema, kelle kontrollküsimustel ei näinud lõppu olevat. Ema tegi kindlaks, kas ma ikka tõesti talun pinget ning rasket tööd ja pani mulle südamele, et vajab tõeliselt asjalikke abikäsi, mitte lihtsalt harrastajat. Rahustasin ema mure nii kuidas oskasin ning juba leppisimegi kokku esimese hoiupäeva.

Kui kohale jõudsin, ootasid mind ees noored vanemad ühe neljanädalase pojaga, kes mulle kiiresti sülle ulatati. Perekond elas vanaema ja vanaisa garaaži kohal korteris, mille ühes otsas oli köök ja teises elu- ja magamistuba. Ema juhendas, et ma lapsega toa poolele läheks ning võimlema hakkaks. Mure oli nimelt selles, et nad pidid elukaaslasega kööki koristama, kuid last on sel ajal keeruline hoida.

Jõudsin lapsega 10 minutit toas veeta, kui minuga juba vestlema tuldi. Söömise kõrvalt hakkas noor ja kahtlemata asjalik ema selgitama, et ma olen neil juba viies lapsehoidja. Nende soov on, et lapsehoidja saaks neile appi tulla täpselt sel päeval, kui nad helistavad, sest kunagi ei tea ette, millal on aega kodu koristada. Minu ülesanne oligi võtta laps ja olla temaga kas toas või köögis, vastavalt sellele, kus koristamine parasjagu pooleli on.

Tavaline tööpäev kestaks vaid tunnike, kuid sinna juurde tulevad vahel ka õhtused valved. Nimelt oli tegu äärmiselt sotsiaalse noore perega, kellele meeldis sõpradega maakodus grilliõhtuid veeta. Seal on aga kaasa vaja kedagi, kes väikse pojaga aega veedaks. Just see oligi varasemate lapsehoidjatega probleemiks saanud. Kes armus mõnda sõpra, kes hakkas pidu panema või kes jättis üldse tulemata.