Maris Kõrvitsa kolumn: ma tegelen probleemiga! Kas kuulete, jah? Siin on praegu kasvatusprogramm pooleli!

Mõned päevad tagasi teatas mu Facebook, et tegin üheksa aastat tagasi tema seinale neli postitust. Kolm neist olid humoorikad, kuid üks, see neljas, jäi mulle eriliselt silma. See ei olnud nali. Olin tol korral väga häiritud vaatepiltidest, mida paaritunnise jalutuskäigu ajal korduvalt nägin.