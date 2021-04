Issi, palun kallista mind!

Ühtpidi on see ütlemata armas, kui laps soovib isa lähedust. Teistpidi lõikab see lause jala pealt kui vikat, mis löödud hommikukastese õitsva heina sisse. Minus kerkivad esile süümekad, et olen kaisutust paluva tütre unarusse jätnud ja talle korvamatu lapsepõlvetrauma põhjustanud.

Mulle on kvaliteetaja veetmine lastega südameasi. Üritan igast asendist teisi vanemaid innustada rohkem oma lapsi märkama ja nendega tegelema. Nii loome õnnelikuma lapsepõlve ja lähedase sideme kogu eluks. Lähedane side tähendab, et laps usaldab vanemat ja julgeb temaga oma muresid jagada. Nõnda väheneb lapse depressiooni­oht.