EKSPERIMENT | Lähed sülelapse ja vankriga kodust kaugele? Võta turvatool igaks juhuks kaasa

Kõikidest taksofirmadest, kuhu katse raames helistati, kuus ütlesid, et tooli sooviga peaks pöörduma Tulika Takso poole. Seal turvatoole aga siiski ei ole. Pakuti ka lastele mõeldud istmekõrgendust, kuid sülelapsega sõites sellest kasu ei ole.

Leidus vaid üks taksofirma, kus on tooli võimalus olemas. Nimelt saab Amigo Takso turvatooliga sõidutada, kui selleks aga piisavalt raha on. Taksofirma selgitas, et turvatoolid asuvad kontoris. Kui ema turvatooli soovib, paneb juht oma asukohas taksomeetri juba jooksma ning sõidab Lasnamäel asuvasse kontorisse, võtab turvatooli ja suundub seejärel ema ja lapse poole. See tähendab, et ema maksab hiljem kinni ka selle aja- ja kilomeetrikulu, mis läks turvatooli kontorist toomise peale. Mida kaugemal elad, seda suurem rahakott olema peaks.

Katse raames tutvuti ka Yandexi, Uberi ja Bolti võimalustega. Uberil lasteistme valik või täpsustamise võimalus puudus täielikult, Boltil oli küll iste olemas, kuid puudus informatsioon, millisele lapsele see sobiks. Kodulehelt leiab, et lapseistmena on mõeldud istmekõrgendust, mida saab kasutada vähemalt 15 kg kaaluv laps. Kõige täpsemalt sai aru Yandexi võimalustest, kus oli selgelt kirjas, et neil on võimalik sõidutada lapsi alates 9. elukuust.