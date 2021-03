Naise kimbatus: see ei ole imelik, kui ma varakult last tahan?

Nagu ikka läheb elu aga omasoodu ning olen tänaseks juba 26-aastane. Lapsi mul aga kahjuks endiselt ei ole, kuid kindlasti on plaan lähima aasta kuni kahe jooksul emaks saada. Sellest olenemata kuulen ma enda üllatuseks endiselt soovitusi ja hoiatusi, et mõtlen laste saamisele liiga varakult. Üha enam üritatakse mulle selgeks teha, et naudiksin oma elu nii kaua kui võimalik ning lapsi jõuab ka 30-aastaselt teha.