Mis on kurnatuse lehter, kuidas see toimib ja kes sellega seotud on?

On olukordi ja elukorraldusi, mille puhul tundub, et polegi võimalik endale kosutusi lubada. Siiski tasub võimalusi otsida, võttes endale heaolu pause kasvõi minuti kaupa. Ja kasutada iga võimalust, et natukesehaaval patareisid laadida.

Juba see, kui märkame enda loomulikku kalduvust pingutada ja survestada, on oluline samm. See võimaldab asuda tegema teadlikke valikuid ja lubada nii endale kui teistele pingutamise tasakaalustamiseks rohkem kosutavaid tegevusi. Järgnevalt mõningad konstruktiivsed soovitused, millele toetuda.

Kõige tõenäolisem on, et rakendame pingutamise nõuet mitmel pool ja eri inimestega. Hea on teadvustada, et see ei tööta meie kasuks - väsimuse kasvamine kipub võimendama kõiki probleeme. Näiteks väheneb lahenduste leidmise võimekus ja loovus, mis võimaldab teistlaadi oludes paindlikult toimida.

Sestap tasub hoolikalt uurida, kas ja kelle puhul kipume sellist pingutamise-survestamise mõttemustrit kasutama. Võib-olla on see laps, kes peaks koolitööle rohkem keskenduma ja korralikult pingutama? Ehk hoopis elukaaslane, kes võiks palju rohkem enda kanda võtta? Võib-olla kolleeg, kes ei saa piisavalt palju tehtud? Või oled see äkki sina ise?

Ennetus on alati tõhusam, odavam ja vähem kannatusi põhjustav kui tagajärgedega tegelemine. Üleväsimust ennetada on ka lihtsam, kui ronida välja sellest kurnatuse august, mille puhul magamine-liikumine-puhkamine enam ei aita.

Kui keegi pingutab - ja ühtlasi väsib! - tavapärasest rohkem, siis on vaja seda tasakaalustada. Kui puhkamistegevuste asemel järgneb uus pingutus, hakkavad väsimusest vead sisse tulema ja tulemuslikkus langeb. Mida me sellest enamasti järeldame? Tuleb rohkem pingutada, kas pole?

Praegu on kevadine loodus ellu tärkamas, sellest võib ammutada palju jõudu. Päikesepaistet märgates mine võimalusel korraks õue ja lase kiirtel enda nägu soojendada. Kosutava pausi võib pakkuda linnulaulu kuulamine. Meeltele keskendumine aitab mõtetest puhata, näiteks võib õues liikudes otsida kevade lõhnu või esimesi õisi.

Kui oled tööandja, saad õhutada oma ettevõtte töötajaid kosutuspausidele. Näiteks võid öelda, et sinu nägemuses on see normaalne osa töötamisest, et teha vahepeal midagi ka enda vaimse heaolu nimel - see on üks tööülesanne teiste seas, mis väga oluline hea töövõime säilitamiseks. Kindlasti tasub väljendada ka mõistvust, et kodused tööolud pole praegu kerged ja et koos saame hakkama.

Ka oma lastele tasub meenutada, et väsinud pea või halva tujuga õppimine ei suju. Julgusta pause võtma ja puhkama, kavalda neid rohkelt õues käima. Mõne töölehe täitmatajäämine ei ole katastroof, vajadusel võib kaaluda võimalust õpetajale sõbralikult meenutada, et vaimne tervis on prioriteet (ka õpetaja oma!).

Seda, et iga puhkuseminut loeb, kinnitas näiteks Tartu ülikooli uuring Vaikuseminutite programmi kohta (vt siit). Noortel, kes said koolipäeva jooksul teha 11 minutit tähelepanu ja meelerahu harjutusi (3+3+5 minutit), oli kontrollgrupiga võrreldes oluliselt vähem stressi ja kurnatust. Ent koolides, kus sellised puhkepausid olid kokku 2 minutit pikemad, vähenesid ka ärevuse ja paanikahoogude sümptomid. Kõigest 2 minutit päevas rohkem ja nii oluline tulemus!

2. Hoolitse piisava une eest!

Kurnatuse lehtri tavaline osa on lisaaja näpistamine unetundide arvelt. Praegusel ajal kodus töötades - kui päeval peab tegelema laste õppetöö ja jumal teab millega - on see kiusatus igati

mõistetav.

Oluline on, et uneaja arvelt töötamine ei tohi muutuda normaalsuseks, erandid peaksid piirduma 1-3 päevaga. Muidugi ei kehti see ainult töötamise kohta, vahel jääme hoopis pikalt sotsiaalmeediasse kinni või asjatame midagi, nii et jõuame magama liiga hilja.