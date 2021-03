Vägivaldse kasuisaga kasvanud naine: mind painab tänaseni, et inimesed teadsid, aga keegi ei teinud midagi

Kristiina tunnistab, et kasuisa oli vägivaldne ka tema ema vastu. Emal aga puudus tugivõrgustik ning vägivaldsest suhtest välja murdmine oli keeruline. Kui viimaks suhe siiski lõppes, oli Kristiina jaoks juba hilja – kahju vaimsele tervisele oli tehtud. Järgnesid keerulised aastad võitluses buliimia ja ärevusega.

Kristiina jagab oma lugu lootuses, et see võib anda naistele julgust oma lapse nimel astuda välja vägivaldsest suhtest. Samuti soovib ta julgustada saatusekaaslasi psühholoogilist abi otsima, et oma minevikuga paremini toime tulla.