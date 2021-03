Kuidas laps iseseisvalt mängima suunata? Vaata üle tema tuba ja mänguasjad

Üks olulisi põhjuseid, miks last kauemaks omapead ei taha jätta on ohutus. Selleks, et saaksid südamerahuga lapse üksi tuppa jätta, tee üks tuba täiesti lapsekindlaks. Kata kinni teravad nurga ning pane ära ohtlikud jubinad. Nii võib laps seal üksi aega viita ilma, et peaks muretsema, millega ta tegeleb.

Iga vanem teab oma lapse eelistusi ja huviobjekte kõige paremini. Et iseseisvalt mängimine maailma kõige igavama tegevusena ei tunduks, vii mängutuppa mänguasju, mis kõige rohkem lapse tähelepanu endale tõmbaks. Ühelt poolt võivad need olla mitme funktsiooniga mänguasjad (näiteks klotsid) teisalt ei pea neid üldse otseselt mänguasjad olemagi. Vii sinna kasvõi toidu säilituskarbid või hoopis väike pott. Lapse tähelepanu hakkab köitma tema enda fantaasia lend, mida tavapäratute mänguasjadega teha saaks.

Kasuks tuleb ka, kui saad vältida mänguasju, millega laps igapäevaselt palju mänginud on. Harukordsed võimalused tõmbavad rohkem tähelepanu, mis tähendab, et lase tal tegutsed mänguasjade või kasvõi lihtsalt huvi pakkuvate esemetega, mida ta tavaliselt katsuda ei saa.

Esimestel kordadel ei tasu kindlasti oma tähtsaid tööasju lapse mänguajaga klapitama hakata. Nii mõnelegi lapsele võib olla täiesti vastuvõetamatu, et ema ennast temast justkui välja lülitab. Seetõttu tasub alguses näiteks tema kõrval olla, kuid mängust mitte osa võtta. Kui ta oma tegemistesse juba väga süvenenud on, istu veidi eemale. Isegi kui laps teeb praegu midagi, millesse tavaliselt sekkunud oled, mõtle praegu kolm korda, kas see on väärt ta süvenemise katkestamist. Kas need laiali aetud klotsid või diivani alla veerenud auto vajavad kohe päästmist?